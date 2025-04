Por que um trauma no joelho tirou Lucas de tantos jogos do São Paulo?

Lucas Moura está fora de ação no São Paulo desde o dia 10 de março, quando sofreu um trauma no joelho diante do Palmeiras, pela semifinal do Paulista. Na Live do Clube, o repórter Eder Traskini explicou como uma lesão aparentemente simples deixou o jogador tanto tempo fora.

Ao todo, Lucas deve perder nove partidas pelo time tricolor, incluindo três jogos da Libertadores e seis do Brasileirão. O retorno do atleta está previsto para o duelo diante do Náutico, na partida de ida da terceira rodada da Copa do Brasil.

Por que o São Paulo tratou a lesão do Lucas como um trauma? Porque não chegou a ter uma ruptura. Mas não é por isso que foi só uma pancada. Quando a gente lê 'trauma', a gente pensa que foi uma só uma 'pancada'. O que me disseram lá de dentro foi que não é 'só'.

Claro que, em menor escala, mas de dentro do São Paulo compararam o choque do joelho do Lucas contra o gramado do Allianz com o choque do joelho em um painel de um carro em um acidente - de tão forte que foi. Claro que, guardadas as devidas proporções, mas é mais ou menos a forma de explicar que não é 'só' um trauma. [...] Ele deve voltar contra o Náutico.

Eder Traskini

