Corinthians e empresário de Dorival agendam reunião para acertar detalhes

O Corinthians está próximo de acertar a contratação do técnico Dorival Júnior. Na noite desta quinta-feira, dirigentes do Timão e o empresário do treinador, Edson Khodor, farão uma nova reunião, dessa vez em São Paulo, para ajustar os últimos detalhes da chegada de Dorival ao Parque São Jorge.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o estafe de Dorival Júnior não fez nenhum pedido a mais em relação ao que havia sido acordado na última quarta-feira, quando o treinador aceitou a proposta para comandar o Alvinegro paulista.

A informação de que Dorival teria aumentado sua pedida salarial, repercutida na imprensa nesta quinta-feira, gerou irritação no treinador. O ex-comandante da Seleção ficou incomodado com a situação, pois já havia sinalizado positivamente para a oferta do clube, faltando apenas detalhes que não estão diretamente ligados ao salário da comissão técnica, e sim a questões sobre metas, bônus e elenco.

Quem, na verdade, demonstrou alguma incerteza quanto à contratação de Dorival Júnior foi Augusto Melo, presidente do Corinthians, conforme apuração da reportagem. O mandatário sofre pressão interna de pessoas que prefeririam investir em outro nome para o comando da equipe.

Enquanto isso, Fabinho Soldado, que está de volta a São Paulo após viajar a Florianópolis, deseja seguir as tratativas com Dorival. O executivo de futebol trabalhou com o técnico no Flamengo e nutre boa relação com ele.

O principal entrave relacionado à questão financeira foi, inclusive, solucionado pelas partes na quarta-feira. O técnico precisava assinar sua rescisão com a CBF, mas tudo foi resolvido após os advogados do treinador acertarem os detalhes com a confederação. Com isso, Dorival já pode assinar com qualquer clube.

A reunião desta quinta-feira entre Fabinho Soldado e o empresário de Dorival Júnior está prevista para acontecer após o duelo entre Corinthians e Racing-URU. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.

Apesar das incertezas, Corinthians e Dorival ainda estão otimistas quanto a um acerto na reunião desta quinta-feira, para que a assinatura do contrato possa ser feita ainda na manhã desta sexta. Só uma reviravolta nas negociações pode impedir o acerto.

Dorival voltou a ser a prioridade da diretoria alvinegra após a recusa de Tite. Na última terça-feira, o técnico encerrou as negociações avançadas com o Timão e anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Em nota oficial, o Corinthians se mostrou surpreso pela negativa, mas acatou a decisão.

Dorival Júnior está livre no mercado desde o final de março, quando foi demitido do comando da Seleção Brasileira, após a goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, no dia 25. Seu último trabalho por clubes foi no São Paulo, durante a temporada de 2023, quando conquistou o título da Copa do Brasil.