Carlos Prates promete nocautear Ian Garry após ser alvo de provocações: "Tem que educar"

Na última semana, a luta principal do UFC Kansas City ganhou um ingrediente a mais: o 'trash talk'. Tudo começou quando Ian Machado Garry resgatou uma derrota antiga da carreira de Carlos Prates para questionar o espírito de lutador de seu próximo adversário. Alvo de provocações e desconfiança, o striker paulista não pretende responder somente com alfinetadas virtuais, mas sobretudo dentro do octógono. Disposto a 'educar' o oponente irlandês por sua postura, o atleta da 'Fighting Nerds' prometeu nocauteá-lo neste sábado (26), quando ambos enfim entrarem em rota de colisão.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Carlos explicou que também subiu o tom nas provocações justamente por ter sido primeiramente alvo dos ataques. Ao melhor estilo 'toma lá, dá cá', o brasileiro parece ainda mais determinado a roubar a cena no UFC Kansas City. Com um combate de até cinco rounds de duração pela frente, o atleta de Taubaté (SP) pretende liquidar a fatura antes do tempo regulamentar - como fez em todas suas quatro lutas no Ultimate até aqui.

"Como diz minha mãe: 'O vento que venta lá, venta cá também'. O cara abriu a boca para falar bosta e agora tem que segurar o rojão. No começo da luta um vai tentar impor o jogo para cima do outro. Me vejo batendo, machucando e nocauteando ele lá para o terceiro ou quarto round. Estou confiante, gosto do nocaute. Gosto de bater no cara, principalmente quando ele está muito confiante e falando besteira por aí. Tem que educar, Vou pegar o Ian Garry, descer a porrada e trazer mais uma vitória para o Brasil", projetou Prates.

Ian Garry dobrou a aposta

Além do resgate de uma derrota antiga de Carlos, Ian seguiu tentando tirar seu rival do sério durante a semana da luta. Apesar de respeitar as credenciais do oponente, o irlandês se classificou como superior em todas as áreas do MMA. Posteriormente, durante o 'media day' do UFC Kansas City, 'The Future', como é conhecido, usou sua forte conexão com o Brasil para alegar que é mais brasileiro que Prates. Agora resta saber como esse embate recheado de rivalidade será resolvido dentro do octógono.

