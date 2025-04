Corinthians terá retornos de Hugo Souza e Matheuzinho contra o Racing-URU; veja escalações

O Corinthians está escalado para a partida de logo mais, contra o Racing, do Uruguai, válida pela Copa Sul-Americana. O treinador interino Orlando Ribeiro contará com o retorno de Hugo Souza no gol e de Matheuzinho na lateral direita.

Hugo Souza se recuperou de lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Após quase um mês fora, o goleiro volta a assumir a titularidade no Corinthians, tomando o lugar de Matheus Donelli, seu substituto imediato.

Para o confronto, Orlando Ribeiro ainda contará com Matheuzinho na lateral direita, uma vez que o defensor cumpriu suspensão contra o Sport. José Martinez, que também estava suspenso, fica como opção no banco de reservas, assim como Igor Coronado, que está recuperado de um trauma no ombro esquerdo.

Com as exceções de Hugo Souza e Matheuzinho, a escalação é a mesma em relação à vitória de 2 a 1 contra o Sport no último fim de semana.

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Segue como baixa o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito). Já o atacante Talles Magno também está fora, uma vez que se recupera de uma internação após um quadro de pneumonia.

Do outro lado, o Racing-URU tem a seguinte escalação: Lautaro Amade; Guillermo Cotugno, Bueno, Martín Ferreira, Monzón e Espinosa; Cairus, Lucas Rodríguez, Juan Bosca e Santiago Ramírez; Tomatis.

Corinthians e Racing-URU se enfrentam logo mais, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.

O equatoriano Guilherme Guerrero apitará o duelo, auxiliado pelos compatriotas Ricardo Baren e Edinson Vázquez. Bryan Loaiza, também do Equador, ficará no comando do VAR.