Ponte Preta tem dúvidas no time para encarar o Confiança na Série C

A Ponte Preta iniciou sua preparação para a partida contra o Confiança com algumas dúvidas importantes no elenco. O confronto, válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, está marcado para este sábado, às 17h, no Batistão, em Aracaju.

O time campineiro busca a primeira vitória como visitante na competição, mas pode ter desfalques relevantes para o desafio.

Entre as ausências praticamente confirmadas está o zagueiro Danrlei Santos, que deixou o gramado com dores na coxa durante a vitória por 1 a 0 sobre o Retrô. O jogador foi vetado pelo departamento médico e não viaja com o grupo para Sergipe.

Já o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que também ficou de fora da última partida por precaução, seguirá em recuperação física e deve ser preservado por mais uma rodada.

Por outro lado, há uma expectativa positiva em torno do retorno de Jeh. O atacante, afastado dos gramados desde outubro do ano passado, pode enfim voltar a ser relacionado. No entanto, o clube adota cautela e deve mantê-lo em processo de recondicionamento em Campinas, ao lado dos atletas vetados para a viagem.

Com essas baixas, o técnico Alberto Valentim tende a fazer poucas alterações no time titular. A principal dúvida gira em torno do ataque, com Victor Andrade podendo assumir a vaga de Toró, que marcou o gol da vitória na última rodada.

A provável escalação da Ponte Preta para encarar o Confiança é: Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Wanderson e Artur; Emerson, Lucas Cândido, Serginho e Elvis; Toró (Victor Andrade) e Jean Dias.

A Ponte Preta soma quatro pontos após dois jogos disputados e tenta manter o embalo para se aproximar do topo da tabela. Já o Confiança, jogando em casa, busca se recuperar após um início instável no torneio.

Mesmo com os desfalques, a comissão técnica mantém a confiança em mais uma boa atuação fora de casa, apostando no crescimento do entrosamento e no desempenho sólido apresentado na última rodada.