Emiliano Díaz admite sonho de ser técnico: 'Nunca me senti auxiliar'

Emiliano Díaz sonha em se tornar o técnico principal de uma equipe. Filho de Ramón Díaz e membro da comissão técnica do argentino, ele nunca se sentiu exatamente como um auxiliar.

Seria um sonho [ser técnico principal]. Tomara que seja como treinador, que eu tenha essa chance, tenho capacidade para isso, já mostrei. Eu nunca me senti auxiliar. Para mim é para fora ser auxiliar. Já trabalho com meu pai há 12 anos. Eu nunca me senti auxiliar. Posso decidir, tomar decisões… Para mim seria o mesmo, estar com ele ou não, porque eu faria igual. Emiliano Díaz, ao Bola da Vez

Voz ativa

Emiliano Díaz foi protagonista no Corinthians ao lado de Ramón. O auxiliar sempre foi presença constante na beirada do campo e costumava responder a maioria das perguntas nas coletivas após os jogos.

Emiliano também era voz ativa no vestiário. Nos vídeos de bastidores divulgados pelo Corinthians, o argentino costumava discursar e motivar os jogadores.

Há 12 anos ao lado do pai, Emiliano passou pelo terceiro time diferente no Brasil. Antes, a família treinou o Vasco e o Botafogo — no Glorioso, Emiliano foi quem comandou enquanto Ramón convivia com problemas de saúde.

A identificação foi maior com o Corinthians. A dupla guiou o time na remontada que começou na luta contra o rebaixamento e terminou com vaga na pré-Libertadores e no título paulista deste ano.