Ramón Díaz não quer voltar a trabalhar no momento e sai dos planos do Santos

Ramón Díaz não deve comandar o Santos. O técnico informou à diretoria do Peixe que não tem o desejo de voltar a trabalhar nos próximos meses. A informação foi divulgada pela Trivela e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Alvinegro Praiano se reuniu com Emiliano Dìaz, filho e auxiliar do argentino, na última terça-feira. Foi apenas um bate-papo, para entender a filosofia de trabalho da comissão. Não chegou a ter uma proposta.

Ramón foi contratado pelo Corinthians em julho do ano passado e foi demitido em 17 de abril deste ano. Ao todo, foram 60 jogos, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.

Ele deixou o comando do Timão com um troféu conquistado: o Campeonato Paulista de 2025, em cima do arquirrival Palmeiras, encerrando um jejum de seis anos sem títulos do clube alvinegro.

No Brasil, Ramón Díaz e Emiliano também passaram pelo Vasco, entre 2023 e 2024. Em 41 compromissos, foram 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.

Quem assume?

O Santos está encontrando muitas dificuldades no mercado e não tem pressa para anunciar um novo treinador. Além de Ramón, o clube ouviu negativas de Tite e Dorival Júnior.

A diretoria não quer correr o risco de fazer uma escolha errada e passar por uma nova demissão no futuro.

Enquanto isso, o Alvinegro Praiano vem sendo dirigido por César Sampaio. O interino soma duas partidas, com uma vitória e uma derrota. O auxiliar estará no banco de reservas da Vila Belmiro no domingo, no duelo com o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília).

O Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.