Onde vai passar Corinthians x Racing-URU? Como assistir ao vivo

Corinthians e Racing-URU medem forças hoje, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Corinthians tenta conquistar a primeira vitória no Grupo C. Depois de estrear com derrota para o Huracán, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o América de Cali na última rodada e segue pressionado.

Já o Racing-URU vive situação ainda mais delicada. A equipe uruguaia perdeu os dois primeiros jogos da competição e foi goleada por 5 a 0 pelo Huracán na rodada passada.

Corinthians x Racing-URU -- Copa Sul-Americana 2025