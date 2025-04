Abel escala Palmeiras 'com o que tem de melhor' na altitude; veja time

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Bolívar, às 19h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Abel Ferreira escalou o que tinha de melhor para o duelo na altitude. O time vai a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez e Vanderlan; Emiliano Martínez e Aníbal; Estevão, Facundo Torres e Flaco López.

Já o Bolívar terá em campo: Lanzilotta; Yomar Rocha, Jesús Sagredo, Quinteros e Luis Paz; Justiniano, Robson Matheus e Ramiro Vaca; Melgar, Fábio Gomes e Pato Rodríguez.

O Alviverde tem uma lista extensa de desfalques: Bruno Rodrigues, (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (cronograma individualizado), Micael (entorse no tornozelo esquerdo), Richard Ríos (preservado por dores na coxa esquerda) e Vitor Roque (preservado por dores no tornozelo esquerdo).

O Palmeiras é líder do Grupo C da Libertadores com 6 pontos e pode encaminhar sua vaga para a próxima fase da competição com uma vitória hoje. Bolívar e Cerro Porteño têm 3 pontos, e o Sporting Cristal ainda não pontuou