São Paulo divulga informações da venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no dia 2 de maio (sexta-feira), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

A comercialização dos bilhetes começa nesta sexta-feira, às 10h, para os sócios-torcedores com maior prioridade de compra. A venda segue exclusiva aos sócios até às 10h da próxima terça-feira, quando fica disponível para o público-geral.

Semana de dobradinha no MorumBIS! ?? Na sexta-feira (02), o Tricolor recebe o Fortaleza para mais uma rodada do Brasileirão e sócios torcedores começarão a garantir os ingressos em breve, de acordo com o rating, confira.#SejaSócioTorcedor #TorcidaQueConduz ?? pic.twitter.com/dxxcpSVfGY ? Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) April 24, 2025

Antes do compromisso, o São Paulo tem mais dois duelos pela frente. Neste sábado, a equipe de Luis Zubeldía visita o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pelo Brasileirão. Depois, na próxima terça-feira, o clube recebe o Náutico, no Morumbis, para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

As entradas para o jogo contra o Náutico já estão disponíveis para os sócios-torcedores com até cinco estrelas. A venda para o público-geral começa neste sábado, às 10h. A bola rola no gramado do Morumbis às 21h30.

Confira a ordem de abertura das vendas para o jogo entre São Paulo e Fortaleza

Sócios-torcedores com sete estrelas: 25/04 (sexta-feira), às 10h;



Sócios-torcedores com seis estrelas: 25/04 (sexta-feira), às 22h;



Sócios-torcedores com cinco estrelas: 26/04 (sábado), às 10h;



Sócios-torcedores com quatro estrelas: 26/04 (sábado), às 22h;



Sócios-torcedores com três estrelas: 27/04 (domingo), às 10h;



Sócios-torcedores com duas estrelas: 27/04 (domingo), às 22h;



Sócios-torcedores com uma estrela: 28/04 (segunda-feira), às 10h;



Sócios-torcedores sem estrela: 28/04 (segunda-feira), às 22h;



Público geral: 29/04 (terça-feira), às 10h.