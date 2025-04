Após conquista histórica, Hugo Calderano mira o Mundial de Tênis de Mesa: "Brigar por medalha e título"

O mesatenista Hugo Calderano vive um momento de glória em sua carreira. Após cravar seu nome na história do tênis de mesa brasileiro ao conquistar a inédita Copa do Mundo em Macau, na China, o atleta já direciona seu foco para o próximo grande desafio: o Campeonato Mundial, que será disputado em Doha, no Catar, entre os dias 17 e 25 de maio.

Em uma nova fase, após aplicar mudanças estruturais na carreira, Hugo quer continuar surpreendendo com resultados históricos para o Time Brasil.

A vitória na Copa do Mundo, um feito inédito para o tênis de mesa da América Latina, impulsionou ainda mais a confiança e a motivação de Calderano, que analisou a conquista como "a mais importante da carreira até o momento". Mas ele ressaltou que quer ir além e já enfatizou a preparação forte para o Mundial.

"Logo depois de conquistar a Copa, já fiquei pensando em fazer de novo, no Mundial. Sei que é possível. Estou com muita fome para buscar resultados", declarou o atleta.

"Vou disputar as semifinais da Bundesliga, com minha equipe. Na sequência, já vem a preparação para o Mundial com toda a seleção brasileira. Todo mundo deve vir para cá, Ochsenhausen, toda a comissão técnica. Estou jogando em nível muito alto e vou focar em alguns ajustes. A ideia é chegar no Mundial com energia e tranquilidade. Com certeza a minha cabeça é para brigar por medalha e o título no mês que vem", enfatizou.

Apesar do sabor amargo do quarto lugar nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Hugo demonstrou maturidade e aprendizado com a sua terceira participação olímpica. Ele admitiu dificuldades após Paris, mas ressaltou a sua resiliência e continuação do trabalho para atingir o resultado histórico em Macau.

"Queria a medalha olímpica, cheguei bem perto, mas não consegui. Não foi fácil, mas sabia que esse período seria passageiro e que teria de continuar meu trabalho. Sempre fui muito resiliente, não tenho medo de sofrer, de lidar com a dor da derrota", analisou.

"Nessa Copa do Mundo acho que já tinha me recuperado, já estava treinando forte, indo bem nas competições. Acho que tem que ser assim, jogar solto, alegre. Vinha tendo resultados sólidos na temporada. Acho que esse título também foi fruto do trabalho que fiz antes das Olimpíadas. Simplesmente estava pronto para pegar a oportunidade que tive. Quando você está entre os top do mundo você tem que estar pronto para o que aparecer", endossou.

Olhando para o futuro, o brasileiro anunciou mudanças significativas em sua carreira. Após mais de dez anos defendendo o Ochsenhausen, da Bundesliga alemã, ele deixará o clube ao final da temporada, e avalia se dedicar integralmente ao calendário das competições da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Recentemente, Hugo também optou por reformular a sua comissão técnica e está analisando os novos passos na carreira.