E o quarteto? Comentaristas debatem mudança drástica no São Paulo

Lucas, Oscar, Luciano e Calleri: a formação ofensiva idealizada por muitos são-paulinos no início de 2025 se tornou algo distante. Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira debateram as mudanças no time na Live do Clube.

Ambos destacaram que uma das principais diferenças é o papel de Luciano, que não está fora do time por lesão, como os outros três integrantes do 'quarteto'.

Arnaldo: Zubeldía teve que mudar de ideia algumas vezes

O time do São Paulo ideal que começou a temporada teria sido o time que ganhou de 3 a 1 do Corinthians, uma tentativa de adaptação do quarteto. De lá para cá, são dois meses, dois meses e meio. Mudou tudo por todas as circunstâncias possíveis: lesões, fase de jogador. [...] E o técnico é o mesmo. Ele teve que mudar de ideia algumas vezes ao longo do período.

Uma pergunta no início do ano era se o Luciano conseguiria entrar no time, para formar o quarteto, com Calleri, Oscar e Luciano. Agora, não tem nenhum dos três, um monte de gente fora, e o Luciano é reserva.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Luciano deve se reinventar para voltar ao time

Permanecendo este modelo de jogo, onde o Luciano se encaixaria? Temos dois meias - Oscar e Mateus Alves; de extremo, ele não tem velocidade para jogar; então, eu acho que o Luciano poderia brigar com o André Silva.

Mesmo sem ter a característica de pivô, ali ele é perigoso. A chance que ele teve ontem no jogo, ele finaliza muito bem. Quando ele vai para trás, ele não dá a intensidade que o time precisa, perde algumas bolas que geram críticas e a torcida vai pegar no pé. [...] Voltando Lucas e Oscar, a posição para o Luciano só pode ser essa, de 9.

Renan Teixeira

