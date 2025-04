Após empate na Sul-Americana, elenco do Vasco inicia preparação para duelo com o Cruzeiro

Nesta quinta-feira, o elenco do Vasco se reapresentou e iniciou a preparação para encarar o Cruzeiro, neste domingo, pelo Brasileirão. A equipe carioca vem de um empate sem gols contra o Lanús, pela terceira rodada do Grupo G da Sul-Americana.

O técnico Fábio Carille, apesar de não ter um novo desfalque para o duelo, segue tendo que contar com o desgaste físico de atletas titulares, entre eles Philippe Coutinho e Nuno Moreira.

Na última partida, Coutinho teve que deixar o campo aos 23 minutos da etapa final. Já Nuno saiu 13 minutos depois.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vasco (@vascodagama)

Por outro lado, o zagueiro Maurício Lemos e o meio-campista Dimitri Payet seguem se recuperando de suas respectivas lesões. O defensor sofreu uma fratura na costela durante o duelo com o Porto Cabello, realizado no último dia 8, enquanto o camisa 10 trata uma entorse no joelho direito, com lesão do ligamento colateral medial.

O jogo contra o Cruzeiro acontece às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada. O Vasco é o oitavo colocado na Série A, com sete pontos. Até aqui são duas vitórias, um empate e duas derrotas.