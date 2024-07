Messi cai no choro após sair lesionado em final da Copa América

Do UOL, em Miami (EUA)

Messi caiu no choro depois de ser substituído na final da Copa América 2024, entre Argentina e Colômbia, neste domingo (14).

O que aconteceu

O camisa 10 argentino foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo, depois de sofrer uma lesão muscular na coxa direita.

O problema muscular de Messi foi em um lance sozinho, no qual ele tentava perseguir um jogador colombiano.

Ao se caminhar para o banco, Messi jogou a chuteira no chão, sentou-se e não segurou as lágrimas. Nitidamente triste pelo fato.

O craque foi consolado por Paredes, que estava ao lado dele. O substituto de Messi foi Nico González.

Messi já tinha dado um susto no primeiro tempo, depois de um problema no tornozelo após choque com o lateral Arias.

O problema na coxa direita já vinha atormentando Messi na fase de grupos da Copa América. Ele reclamou de dores após a partida contra o Chile.