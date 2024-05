Santos se aproxima de acerto com Argentinos Juniors e deve evitar novo transfer ban

O Santos está perto de selar um acordo com o Argentinos Juniors, da Argentina, pela dívida por Gabriel Carabajal. A diretoria do Peixe está acertando o parcelamento do valor, que gira em torno de 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões).

Desta forma, o Alvinegro Praiano deve se livrar de um novo transfer ban. A Fifa notificou o clube paulista no final de abril e deu 45 dias para que houvesse um acordo entre as partes.

Carabajal chegou ao Santos em agosto de 2022, mas permaneceu apenas por oito meses. Na negociação, o Santos desembolsou cerca de 1,8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 8 milhões, na cotação da época).

Em abril de 2023, Carabajal foi emprestado para o Vasco, com acordo válido até o fim de 2023, e com opção de compra em definitivo. Em agosto do ano passado, o time carioca se acertou com o Santos e emprestou o jogador ao Puebla, do México, onde deve ficar até o fim desta temporada.

Pelo Santos, Carabajal somou apenas 12 partidas e uma bola na rede. No Vasco, foram seis aparições e nenhum gol. Enquanto no time mexicano, ele entrou em campo 16 vezes e contribuiu com duas assistências.

Neste ano, o Santos ficou impedido de contratar jogadores em dois períodos: primeiro pelo transfer ban devido à dívida com o técnico Fabian Bustos e depois em outra punição por dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação de Cueva, em 2019.

Na primeira ocasião, o Peixe pagou R$ 4 milhões à vista, e na segunda chegou a um acordo para parcelar o pagamento valor de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) em quatro prestações até o dia 25 de junho de 2024.