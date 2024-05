Exames constatam entorse no tornozelo direito de Matheuzinho, lateral do Corinthians

O Corinthians atualizou a situação médica do lateral Matheuzinho nesta quarta-feira. O jogador saiu do gramado de maca após marcar o segundo gol do Timão sobre o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, na última terça.

O Timão informou que o atleta passou por exames nesta manhã. Foi constatada uma entorse no tornozelo direito do ala. Ele já iniciou o processo de reabilitação junto ao departamento médico do clube.

Com isso, Matheuzinho vira dúvida no Corinthians para o jogo deste sábado, diante do Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deve se juntar à lista de desfalques, que já conta com Diego Palacios, Pedro Henrique e Maycon.

O volante Raniele também trata de um trauma no tornozelo esquerdo, mas ele já desfalcaria o time de qualquer jeito em virtude de uma suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Já o meia Rodrigo Garro e o volante Fausto Vera realizaram atividades físicas no CT Dr. Joaquim Grava nesta quarta e devem reforçar o Corinthians no Maracanã. O duelo contra o Rubro-Negro está marcado para 16h (de Brasília).