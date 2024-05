Ex-Grêmio, Suárez demonstra apoio ao RS: 'Tentando ajudar à distância'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Luis Suárez foi às redes sociais e publicou um vídeo em apoio à população do Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas que atingiram diversos municípios do estado. O jogador, que defendeu o Grêmio no ano passado, disse estar tentando "ajudar à distância".

É uma situação muito difícil, estou tentando ajudar aqui à distância, estamos com alguns amigos, o pessoal do clube, conversando para tentar ajudar o maior número de pessoas possível

O que aconteceu

Suárez divulgou uma campanha do Grêmio em prol das vítimas das chuvas. Ele fez a publicação na função stories do Instagram.

Tenho postado sobre a difícil situação que está vivendo o povo em Porto Alegre, de todas as pessoas que estão ajudando, de muitas que estão salvando vidas, de muitas que perderam as casas, que perderam a vida

O atacante disse estar tentando "ajudar o maior número de pessoas possível". Ele revelou também estar em contato com o Tricolor gaúcho.

A verdade é que é uma situação muito difícil, estou tentando ajudar aqui à distância, estamos com alguns amigos, o pessoal do clube, conversando para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Então queria mandar um grande abraço a todos e enviar a todo o povo do Rio Grande suas muitas forças para esse momento difícil

Luis Suárez defendeu o Grêmio na temporada 2023. Pelo clube, foram 54 jogos oficiais e 29 gols.

O número de mortos após chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 100. A informação foi divulgada em boletim na manhã desta quarta-feira (8).

Há 128 desaparecidos e 372 feridos. Mais de um 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e outras 66.761 foram acolhidas em abrigos.

Os dados foram confirmados pela Defesa Civil. Outros quatro óbitos que podem ter relação com as chuvas estão sob investigação.