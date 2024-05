Rúben Amorim confirma que ficará no Sporting para a próxima temporada

Campeão do Campeonato Português neste domingo, o treinador Rúben Amorim confirmou que ficará no Sporting para a próxima temporada. O técnico era especulado em equipes como Liverpool e West Ham, mas decidiu permanecer em Alvalade.

"Vou ficar no Sporting. Estou com contrato e é um momento especial para mim e para o clube. Agora vamos tentar conquistar o terceiro título juntos. Vamos tentar fazer acontecer.", disse Rúben Amorim para jornalistas após a conquista do Campeonato Português.

No comando do Sporting, Rúben Amorim disputou 210 jogos, venceu 147 partidas, tem 32 empates e 31 derrotas. Foi campeão duas vezes do Campeonato Português, uma vez da Supercopa de Portugal e duas vezes da Taça da Liga Portuguesa.

Além da conquista do campeonato nacional deste ano, Rúben Amorim e o Sporting tentarão a conquista da Taça de Portugal. A final contra o Porto está marcada para o dia 26 de maio, domingo, às 13h15 (de Brasília).