Rogério Ceni elogia gramado sintético do Botafogo: "Melhor que já joguei"

O Bahia conseguiu uma grande vitória fora de casa ao bater o Botafogo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador Rogério Ceni elogiou o gramado sintético do estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão.

"Acho que dos sintéticos que eu já joguei esse é o melhor. Ele é rápido, mas é um gramado gostoso de se jogar. A bola corre com bastante velocidade sem mudar de direção. Quando você monta um meio de campo como o nosso é visando a posse de bola. E para isso um campo bem molhado antes do jogo, liso, favorece. Dos gramados sintéticos, gosto bastante de jogar aqui. Claro que se tem gramado natural é melhor, mais macio, mas para rodar a bola, esse é um gramado que ajuda bastante", falou.

Rogério Ceni também destacou o comprometimento de seus jogadores em prol da equipe.

"Não tem como usar todos os jogadores do elenco. Temos que tentar valorizar os que entram e os que jogam. Gilberto, Cicinho, Yago, por exemplo, não jogam há algum tempo. Vai chegar o momento e eles já são importantes. A partida de hoje demonstra que é um grupo pequeno, mas com caras comprometidos", disse.

Mesmo já tendo o zagueiro Victor Cuesta à disposição, o técnico optou por manter a dupla Kanu e Gabriel Xavier como titulares contra o Botafogo e explicou a decisão.

"Acho que por merecimento. Eles fizeram dois bons jogos, o time não foi vazado. Eu imaginei que o Botafogo viria com os 4 atacantes de velocidade. Eu treinei essa semana com duas formações distintas, podia vir com três zagueiros. Mas a gente quer sempre passar um recado, especialmente interno, que não é porque a gente está fora de casa que muda a maneira de jogar", contou.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), diante do RB Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O Tricolor de Aço é o vice-líder da competição, com dez pontos, atrás apenas do Athletico-PR.