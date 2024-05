Mauro Cezar: Tite tem que se ajudar. Repete o erro que cometeu com Vini Jr

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Tite está insistindo no Flamengo no mesmo erro que cometeu com Vini Jr. na Copa do Mundo de 2022. Segundo ele, Bruno Henrique, que marcou contra o Bragantino por dentro, não pode ficar preso à linha lateral e precisa de liberdade para se movimentar no ataque.

'Tite tem que se ajudar também': "Foi uma atuação no meio de um momento de crise técnica da equipe, com partidas fracas, os progressos se acontecerem serão gradativos, como no segundo tempo. O Tite tem algumas alguns pontos que ele tem que procurar se ajudar também. Então, De la Cruz mais à frente, não! De la Cruz tem que jogar ali entre o entre o meia e o volante, é o cara que faz aquele miolo de campo - ele participa mais do jogo, ele enxerga melhor o campo, ele que deu o passe para o gol do Bruno Henrique, inclusive. Esse é um ponto. Não tem Arrascaeta e ele quer um meia? Coloca o Lohan, o Mateus Gonçalves, o Gerson, coloca qualquer um, menos o De la Cruz. O Tite não pode tirar o De la Cruz do setor do campo onde ele se sente mais à vontade, isso é óbvio".

'Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius': "Tem que parar com esse negócio de trazer o jogador para se encaixar no esquema dele, no sistema de jogo dele, ele tem que usar o potencial dos jogadores e adaptar o sistema a esses jogadores. Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius e se deu mal, ele insiste às vezes nesse mesmo erro".

'Bruno Henrique não pode ficar preso na ponta esquerda': "O outro é com o Bruno Henrique, que não é jogador só de corredor. Quando tem campo, ele pode ser um jogador para colocar velocidade na ponta esquerda, mas ele tem que ter liberdade para entrar na área. Você olha o mapa de calor dele contra o Botafogo e o de sábado, você vê a presença dele na área muito maior nesse jogo contra o Bragantino, não por acaso ele deu aquela cabeçada que o Cleiton 'Neuer' (a torcida do Flamengo fala que o Cleiton contra o Flamengo vira Neuer, e vira mesmo) fez uma grande defesa. Depois, ele faz o gol também entrando mais da esquerda pro meio, que é onde o Bruno Henrique aparece muito bem quando ele tem essa liberdade. Ele não pode ficar preso na ponta esquerda, ele não é o Cebolinha".

Mauro Cezar afirmou que as declarações dos dirigentes do Flamengo insinuando interferência externa na arbitragem mostram que o Brasileirão foi tomado pelo "quem não chora, não mama". O colunista também questionou os critérios da arbitragem no empate por 1 a 1 contra o Bragantino e destacou a diferença no debate no VAR nos dois lances que renderam polêmica no jogo.

Juca Kfouri comentou a entrevista do ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubão, após ser desligado do cargo em meio ao atrito com o presidente Augusto Melo. Rubão não sabia quem era Augusto ou está insatisfeito porque o tiraram da farra?, questionou o colunista do UOL.

