Jogadores do Bayern demonstram confiança antes de "decisão" contra o Real Madrid

Thomas Muller e Gnabry fizeram declarações otimistas a respeito do confronto do Bayern contra o Real Madrid, que acontece nesta quarta, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões.

"Será um jogo no fio da navalha. O futebol é uma questão de eficácia. Contra o Stuttgart (no último sábado), tivemos duas grandes oportunidades no segundo tempo, quando o placar estava 1 a 1. Se você marcar, você ganha. Se você não fizer isso, você perde. É isso que importa. É uma questão de milímetros, se somos eficazes nos momentos em que criamos chances de converter.", disse Muller, um dos líderes do vestiário do Bayern de Munique, clube que defende há 15 anos.

O atacante de 34 anos também falou da força do Real em jogos eliminatórios na Liga dos Campeões. Muller e o elenco do Bayern sabem da dificuldade de jogar contra a equipe espanhola no Santiago Bernabéu, mas acreditam que podem contornar esta situação.

"O Madrid tem muitas facetas. Muitas vezes funcionou para eles. Não me admira que tenham chegado novamente às semifinais. O Real Madrid é extremamente perigoso, mas também é possível conseguirmos vencê-los. Eles podem desistir de jogar às vezes e não tem problemas para se defender.", concluiu Muller.

Para Serge Gnabry, o Bayern poderia ter feito mais gols no Real no primeiro jogo disputado na Alemanha. O próprio jogador ressaltou que marcar estes gols será um fator muito importante na partida desta quarta.

"Fizemos um jogo muito bom na primeira partida, tivemos muitas oportunidades de gol e podíamos ter marcado mais um ou dois. Isso será um ponto muito importante para quarta-feira.", concluiu Gnabry.

Real Madrid e Bayern se enfrentam nesta quarta no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília). O jogo de ida entre as equipes terminou empatado em 2 a 2. O vencedor do duelo se classifica para a grande final, que será disputada em Wembley, na Inglaterra, no dia 1° de junho.