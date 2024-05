Zubeldía revela chaves do sucesso imediato no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía chegou chegando ao São Paulo. Após 16 dias do seu anúncio oficial como treinador do clube, o argentino teve sucesso imediato e vive o início dos sonhos no Morumbis.

O comandante soma quatro partidas sob o comando do Tricolor. São três vitórias e um empate. Ele, portanto, ainda está invicto no clube e vem de três triunfos consecutivos fora de casa - contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, Águia de Marabá e Vitória.

Após a última delas, sobre o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, Zubeldía afirmou que já esperava um bom início. Afinal, segundo ele, foi contratado justamente para "melhorar os resultados".

"Evidentemente, como treinador, eu espero um rendimento assim. Eu espero começar ganhando, é para isso que nos contratam, para melhorar os resultados. Mas, acima de qualquer coisa, ter uma ideia de jogo que nos permita crescer na Copa do Brasil, Brasileirão e na Libertadores. Eu esperava um começo assim, para isso me contrataram", afirmou o comandante.

O treinador também revelou as chaves do seu trabalho ainda incipiente no São Paulo, mas que já rende bons frutos à equipe tricolor. Ele trabalha para implementar um sistema de jogo equilibrado, que dê segurança ao time, com e sem a bola.

Além disso, ele elogiou o atual elenco tricolor e falou sobre a capacidade do time se adaptar a contextos distintos. Ele acredita que esse é um dos pilares para formar uma boa equipe.

"Eu creio que o São Paulo tem um bom plantel. A diretoria escolheu bem os jogadores. Os atletas buscam encontrar um rendimento cada vez melhor. Nos perguntamos muito porque o início deste ano não foi o ideal. O que temos que fazer é montar uma ideia que nos dê mais segurança e nos aproxime do resultado positivo. Com e sem bola. Em meio aos jogos, em meio às viagens, ao contexto todo. Tratar de aplicar uma ideia e ter os jogadores atentos para resolver situações. Hoje, se apresentou uma expulsão e temos que resolver. Levamos o empate no começo do segundo tempo e tínhamos que ter tranquilidade para buscar os espaços e, depois, chegar ao gol. Ter uma ideia de jogo, com e sem a bola, e lidar com contextos de jogo. Creio que aí está a chave de uma equipe", explicou Zubeldía.

O treinador precisou superar uma série de desfalques importantes, como Lucas, Rafinha e Wellington Rato, além de uma maratona de viagens, passando por Belém, Salvador e até Calama, no Chile.

O São Paulo tenta dar sequência à boa fase com Zubeldía na quarta-feira (8), quando encara o Cobresal-CHI, pela Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 no Estádio Zorros del Desierto.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

Agora, sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana:

- Segunda-feira, às 17h de Brasília - Live do Flamengo

- Terça-feira, às 17h de Brasília - Live do Palmeiras

- Quinta-feira, às 17h de Brasília - Live do São Paulo

- Sexta-feira, às 17h de Brasília - Live do Corinthians