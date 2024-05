Ex-diretor de futebol do Corinthians explica "acabou a farra" e diz: "Não me arrependo"

No último domingo, o ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. O dirigente explicou o "acabou a farra para Palmeiras e Flamengo" no começo do ano.

Ele citou a necessidade da volta do Timão ao protagonismo e alguns insucessos recentes para justificar a afirmação, citando especialmente a goleada sofrida por 5 a 1 contra o Bahia, na Neo Química Arena.

"Você está vendo o Corinthians nos últimos anos se conformando em perder do Bahia de 5 a 1, com todo o respeito que eu tenho ao Bahia, mas perder de 5 a 1 dentro de casa. Perdeu do Internacional que nunca tinha perdido. O Corinthians começou a se acostumar com a derrota. O que eu quero dizer é que o Corinthians vai brigar de igual para igual, tem uma dificuldade, claro", disse.

"Estamos remontando o time. O Corinthians tem que ser protagonista, tem que disputar tudo que joga, todos os campeonatos que o Corinthians joga tem que ganhar. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas não pode se conformar de perder de 5 a 1 para o Bahia dentro da nossa arena, que os caras chegam lá com medo, se borrando inteiro e você perder de 5 a 1 para o Bahia", completou.

Na sequência, Rubão diz que não se arrepende da fala e voltou a citar a importância do Corinthians retornar a figurar entre os melhores do futebol brasileiro.

"Não me arrependo. Até a minha filha brinca comigo. Jogando tênis com ela, eu erro uma bola e ela fala: 'Acabou a farra'. Vou levar isso para o resto da vida, vou levar. O que eu quero dizer é que o Corinthians vai voltar a ser protagonista. Não estou dizendo que o Corinthians vai ganhar tudo, mas se esse time ficar junto o ano que vem, vai ser infinitamente melhor", finalizou.

Rubão foi um grande apoiador da campanha de Augusto Melo nas eleições presidenciais do clube no ano passado. Após o início do mandato, entrentato, a relação entre os dois foi se desgastando, ocasionando na saída do dirigente.