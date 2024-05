Corinthians tem semana com jogo no Paraguai e reencontro com Tite

O Corinthians terá outra semana cheia por vir, com compromissos pela Sul-Americana e pelo Brasileirão pela frente, sendo ambas partidas fora de casa. O primeiro jogo será pela competição continental, no Paraguai.

O duelo contra o Nacional está agendado para ocorrer às 19h (de Brasília) dessa terça-feira, no Defensores del Chaco. Na terceira colocação do Grupo A, o Timão está com quatro pontos, atrás de Racing-URU (5) e Argentino Juniors (6).

Já no confronto pela sexta rodada do Brasileirão, o Corinthians reencontra o técnico Tite, atualmente no Flamengo. Entre as principais conquistas do comandante no Alvinegro Paulista, estão uma Libertadores (2012), dois Brasileirões (2011 e 2015), um Paulistão (2013), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Mundial (2012).

No torneio de pontos corridos, o time de António Oliveira ainda não engrenou. Com cinco pontos, o clube do Parque São Jorge está na 14ª posição.

O Clássico das Multidões está agendado para acontecer às 16h desse sábado, no Maracanã. Rival do Corinthians, o Rubro-Negro se encontra na sétima colocação, com oito pontos.