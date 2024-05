Atlético-MG passa a ter a maior série invicta entre clubes do Brasil na atual temporada

Com a derrota do Sousa-PB para o Treze-PB, no último domingo, pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG passou a ser o time brasileiro com a maior série invicta de jogos na atual temporada. O levantamento é feito entre os 124 clubes que disputam as Séries A, B, C e D do Brasileirão.

O Atlético-MG iniciou a temporada abaixo do esperado com Felipão, mas após a chegada do treinador Gabriel Milito, no fim de março, a equipe cresceu de produção e não perdeu mais. No período, foram 11 duelos, com sete vitórias e quatro empates.

A última derrota do Galo ocorreu no dia 17 de março, em partida diante do América-MG, por 2 a 1, pela volta da semifinal do Estadual. Apesar do revés, o Atlético-MG se classificou por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0.

????O trabalho de hoje foi pela manhã e encerrou a nossa preparação antes da viagem para a Argentina! Amanhã é dia de @LibertadoresBR! ??? pic.twitter.com/GRiiGRxycn ? Atlético (@Atletico) May 6, 2024

Buscando manter a invencibilidade, o Atlético-MG volta a campo nesta terça-feira, diante do Rosario Central, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Gigante de Arroyito.

Confira os jogos de invencibilidade do Atlético-MG

30/3 - Galo 2×2 Cruzeiro - Mineiro



4/4 - Caracas 1×4 Galo - Libertadores



7/4 - Cruzeiro 1×3 Galo - Mineiro



10/4 - Galo 2×1 Rosario Central - Libertadores



14/4 - Corinthians 0x0 Galo - Brasileirão



17/4 - Galo 1×1 Criciúma - Brasileirão



20/4 - Galo 3×0 Cruzeiro - Brasileirão



23/4 - Galo 3×2 Peñarol - Libertadores



27/4 - Cuiabá 0x3 Galo - Brasileirão



30/4 - Galo 2×0 Sport Recife - Copa do Brasil



4/5 - Fluminense 2×2 Galo - Brasileirão