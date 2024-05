Agente de Vitor Roque faz duras críticas: 'Xavi nem fala com ele'

Do UOL, em São Paulo

André Cury, agente de Vitor Roque, explicou como está a situação do brasileiro no Barcelona. Ele criticou Xavi Hernández pela falta de minutagem do atacante na temporada.

O que aconteceu

Cury afirmou que o treinador espanhol nem sequer conversa com o jogador e disse não entender a falta de oportunidades dadas a Vitor.

Xavi nunca falou com o jogador, também não entendo essa situação, não é adequado para nenhum lado. André Cury

"Acho que o Vitor Roque tem que ter mais minutos. Ninguém entende porque eles não dão isso a ele. Sempre assisto aos jogos do Barça porque gosto muito, mas este ano estamos sofrendo um pouco", comentou em entrevista para rádio RAC1.

O jogador, de 19 anos, não saiu do banco de reservas nas últimas quatro partidas do Barça, e seu último jogo foi na vitória por 1 a 0 contra o Cádiz.

Vitor Roque soma 13 jogos pelo Barcelona, mas apenas dois deles como titular. Além disso, marcou dois gols e jogou por 310 minutos desde que chegou ao clube.

De saída?

Vivendo em meio a essa situação, o empréstimo de Vitor Roque é especulado pela imprensa espanhola, com o próprio Xavi comentando sobre isso durante sua coletiva.

Seis equipes do futebol europeu querem Vitor Roque: Manchester United, Napoli, Lyon, Nice, Bétis e Sevilla. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Apesar disso, Cury deixou claro que não há a possibilidade do jogador brasileiro sem emprestado pelo Barcelona. O agente reforçou que ele permanecerá no clube ou será vendido.