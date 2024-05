Agente de Vitor Roque critica Xavi e fala sobre o jovem deixar o Barcelona

Apesar de ter chegado ao Barcelona no início deste ano, o brasileiro Vitor Roque pode deixar o clube já na próxima temporada. Em entrevista à Rádio RAC1, André Cury, empresário do jogador, criticou o treinador Xavi pela falta de oportunidades dadas ao atacante.

"O Vitor Roque tem que ter mais minutos e ninguém entende porque não lhe dão. Já houve muitos jogos em que ele poderia ter tido esses minutos e destaque. Xavi deu minutos para Fermín, Cubarsí e Lamine Yamal, já para Vitor Roque não deu, não sei explicar", falou.

?? The exact moment Vitor Roque made his Barça debut! Congrats, Tigrinho! ?#LaLigaHighlights pic.twitter.com/8eCh5ysoNY ? FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2024

Em entrevistas coletivas recentes, Xavi revelou que o futuro de Vitor Roque no Barcelona para a próxima temporada ainda não estava definido e que um empréstimo não estava descartado. No entanto, André Cury parece não ter gostado das declarações, já que, segundo ele, um empréstimo atrapalharia a carreira do jovem brasileiro.

"Se o clube não der espaço para o Vitor, infelizmente teremos que conversar para encontrar uma solução. Um empréstimo para um jovem acaba prejudicando-o, porque ele vai para outro clube que não é dono dele e não tem interesse em cuidar dele. Isso é muito perigoso para a carreira do menino. O melhor é ficar no Barça, mas se ele não puder ficar, trabalharemos para que ele saia definitivamente", revelou.

Apesar da declaração, o empresário revelou que o jogador está feliz e quer seguir no clube.

"O menino tem contrato com o Barcelona. Se escolhemos o clube, mesmo tendo opções para ganhar o dobro, é porque queríamos jogar no Barça. Tenho certeza que Vitor será um grande jogador, mas se no Barcelona não deixar, teremos que buscar outro caminho"

"Estamos felizes no Barça e queremos continuar. Sentaremos com o presidente e com o Deco para encontrar uma boa solução para todas as partes", completou.

Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031. O time espanhol fechou um acordo com o Athletico-PR pelo jogador que pode chegar a 74 milhões de euros (aproximadamente R$ 405 milhões na cotação atual) incluindo o pagamento de impostos, comissões, além de possíveis bônus.

Em 13 aparições com a camisa catalã, somando cerca de 300 minutos totais em campo, Vitor Roque balançou as redes em duas oportunidades. Ele não saiu do banco de reservas nos últimos quatro jogos do Barcelona.