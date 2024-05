O que Abel quis dizer? A frase que intrigou muita gente ao imaginar futuro

Abel Ferreira não se cansa de exaltar as mais novas joias do Palmeiras, como Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. Ao elogiar os jovens do elenco pós-vitória sobre o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o técnico deixou escapar um desejo que intrigou muitos torcedores.

Queremos sempre fazer gols e fizemos dois hoje — e poderíamos ter feito mais um na jogada do Endrick, que fez uma transição com o Luis. Aliás, é um prazer muito ser treinador destes moleques. Vou desfrutar enquanto estiverem conosco e, quem sabe em um dia, em um contexto qualquer, poder ser treinador deles com todos juntos Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Desejo curioso (e misterioso)

Abel sabe que, a médio prazo, não terá suas três principais joias reunidas: Endrick será transferido ao Real Madrid em julho, assim que completar 18 anos. Estêvão e Luis Guilherme, no entanto, não tem negociações encaminhadas com o futebol europeu.

A saída do português do Palmeiras é descartada neste momento: o técnico tem contrato até o fim de 2025 e já reiterou que, mesmo diante de propostas recentes, pretende continuar no Brasil..

O tal "dia" referido por Abel, portanto, não chegará tão cedo, mas a declaração despertou curiosidade, principalmente nos palmeirenses, mas também em adversários que não achariam nada ruim ver uma despedida do treinador mais vitorioso da história do clube.

Reunir o trio comandando a seleção brasileira é uma das hipóteses. O português já falou em "orgulho" ao ter o nome lembrado em especulações, mas sempre reforçou que o Palmeiras é o lugar em que "quer" estar.

A Europa é outra tese, mas mais "complicada". Em um cenário com Endrick em alta no Real Madrid, Estêvão e Luis Guilherme precisariam assinar pelo time espanhol — que teria que contratar Abel.

A última opção seria o próprio Palmeiras do futuro. O técnico reforça constantemente a necessidade de a diretoria manter suas principais estrelas, e ter o trio no alviverde nos próximos anos realizaria o desejo citado pelo treinador.

O que dizem os especialistas?

Danilo Lavieri. "Eu não entendi muito bem. Para mim, ficou parecendo que é seleção brasileira, mas pode ser também que ele tem sonho de treinar em um outro grande europeu — mas é muito mais difícil você pensar que um grande europeu vai conseguir contratar os três. Então, para mim, ficou parecendo que é algo com seleção brasileira. Em todo caso, Abel, você já tem os três. Aproveita agora enquanto é tempo, porque já já Endrick vai embora."

Paulo Massini. "Se um for para o Chelsea e outro for para o Real Madrid, não vai ser possível. Talvez, lá na frente, em um grande clube europeu, pode ser. Mas seria mais palpável que ele pudesse em algum dia ser treinador da seleção brasileira e treinar os meninos aqui no Brasil. Significa que ele está cavando uma vaga na seleção? Não. Significa que ele vai trabalhar na seleção? Não. Significa que ele pensa nisso na carreira? Não, também."

PVC. "A interpretação tem mais a ver com a gente do que com ele, porque ele está pensando em alguma coisa e estamos deduzindo. Para mim, ele está pensando em Europa, se ele pode dirigir algum time que junte todos eles. Pode ser o Real Madrid. Estou pensando no Abel dirigindo um time de Champions League, não estou pensando em seleção. É meu primeiro reflexo. Claro que ele pode estar pensando em seleção para juntar os garotos brasileiros, mas ele pode juntar Endrick, Vinicius Júnior e Rodrygo no Real Madrid, e também pode juntar Endrick, Luis Guilherme e Estêvão no Real Madrid, no Barcelona, no PSG... o primeiro reflexo, para mim, é futebol europeu."