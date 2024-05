Murilo recebe terceiro amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Athletico-PR

O Palmeiras terá um desfalque de peso na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo recebeu o seu terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá, neste domingo, e terá que cumprir suspensão no embate com o Athletico-PR.

O zagueiro foi advertido por Bruno Arleu de Araujo aos quatro minutos do segundo tempo, após cometer falta em Denilson, que fazia jogada individual no meio de campo.

Para a vaga de Murilo, o técnico Abel Ferreira conta com Luan ou Naves.

O Palmeiras encara o Athletico-PR no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Brasileirão.

Antes disso, contudo, Verdão volta as suas atenções para a Libertadores. O clube visita o Liverpool, do Uruguai, na quinta-feira, às 19 horas, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio.