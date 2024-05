Estêvão marca, Palmeiras vence o Cuiabá na Arena Pantanal e encerra jejum no Brasileirão

Depois de três jogos de jejum, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Verdão superou o Cuiabá por 2 a 0, fora de casa, pela quinta rodada do torneio. Os gols foram de Lázaro e Estevão.

Com o resultado, o Alviverde, que vinha de dois empates e uma derrota, pulou para a sexta colocação da competição, com oito pontos. O Dourado, por sua vez, segue zerado, na lanterna.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Libertadores. O clube visita o Liverpool, do Uruguai, na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. Já o Cuiabá recebe o Metropolitanos, da Venezuela, na quarta-feira, às 21 horas, pela quarta rodada da Sul-Americana.

Já o próximo desafio do Verdão pelo Brasileirão será no domingo, às 16 horas, contra o Athletico-PR, na Arena Barueri, pela sexta rodada. O Dourado encara o Criciúma, mas a CBF ainda não definiu a data do embate.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras tentou se impor no início da partida. Com menos de seis minutos, o clube conseguiu chegar com perigo duas vezes, ambas com Endrick. Na primeira, o atacante pegou a sobra e chutou, sem muita força, para a defesa de Walter.

Na sequência, Luis Guilherme foi acionado na direita e cruzou de cabeça. Na entrada da área, Endrick finalizou de primeira, mas por cima. Aos 12, foi a vez de Piquerez tentar, em arremate cruzado que parou no goleiro.

O Cuiabá, por sua vez, assustou pela primeira vez aos 21 minutos. Pitta apareceu com liberdade no lado esquerdo da área e cabeceou para o meio. Weverton se esticou e fez boa intervenção.

A partir de então, o jogo caiu bastante de rendimento. Os dois times passaram a ter muitas dificuldades para chegar ao ataque. Então, quando o relógio já marcava 45 minutos, Luis Guilherme tirou um belo cruzamento da cartola e viu Lázaro cabecear com precisão para colocar os visitantes na frente.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Palmeiras tentou pressionar em busca do segundo, porém teve dificuldades para criar chances reais. Do outro lado, o Cuiabá foi tentando se soltar e quase empatou aos nove. Fernando Sobral soltou uma pancada da entrada da área e obrigou Weverton a fazer grande defesa.

A resposta alviverde saiu no lance seguinte. Endrick puxou contra-ataque, tabelou com Luis Guilherme e, cara a cara com Walter, parou no goleiro.

Já aos 23 minutos, Estevão fez ótima jogada individual e foi derrubado na área. De imediato, Bruno Arleu de Araujo marcou pênalti. O próprio atacante de 17 anos assumiu a responsabilidade e mandou no ângulo para ampliar.

A partir de então, o Verdão só teve o trabalho de controlar o resultado para garantir os três pontos na Arena Pantanal. O Cuiabá, por sua vez, só assustou aos 43, em chute de Bruno Alves que passou tirando tinta da trave.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 0 X 2 PALMEIRAS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 05 de maio de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)



Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)



Cartões amarelos: Derick Lacerda, Matheus Alexandre (Cuiabá); Murilo, Zé Rafael (Palmeiras)

GOLS: Lázaro, aos 45 do 1ºT, e Estêvão, aos 25 do 2ºT (Palmeiras)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Gabriel, Alan Empereur (Rikelme) e Ramon (André Luis); Denilson e Fernando Sobral; Lucas Fernandes (Clayson), Derik Lacerda (Jonathan Cafu) e Pitta (Bruno Alves).



Técnico: Ricardo Colbachini

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Fabinho), Gabriel Menino (Zé Rafael), Luis Guilherme (Estêvão); Lázaro (Rômulo), Endrick (Rios) e Rony.



Técnico: Abel Ferreira