Botafogo é superado em casa pelo Bahia e perde a liderança do Campeonato Brasileiro

O Botafogo perdeu do Bahia por 2 a 1 neste domingo, no Nilton Santos. Com o resultado, os baianos chegaram a dez pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já os cariocas seguem com nove e perderam a ponta da Série A.

O time visitante abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Everaldo, de pênalti. No segundo tempo, os mandantes empataram com Jeffinho. No entanto, os comandados de Rogério Ceni chegaram a vitória com Rafael Ratão.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Fortaleza, no domingo, no Castelão. No mesmo dia, o Bahia recebe o Bragantino, na Fonte Nova.

O jogo

O Botafogo começou a partida com mais objetividade que o Bahia. Tanto que os alvinegros balançaram a rede aos oito minutos, com Luiz Henrique. No entanto, o atacante estava em posição de impedimento.

Tanto os cariocas quanto o Bahia mantiveram o ritmo acelerado e ofensivo. Ambas chegavam na área, mas desperdiçavam boas chances. Os baianos quase marcaram aos 19 minutos, quando Arias foi lançado na área, mas finalizou pela linha de fundo.

O jogo ganhou em emoção na parte final. Primeiro, Cauly aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de John. No contra-ataque, Jeffinho chutou da entrada da área, mas para fora. Só que aos 42 minutos, Arias tentou o chute e a bola bateu no braço de Hugo. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti. Everaldo cobrou com categoria para deixar os baianos a frente no intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou a balançar a rede com um minuto, com Junior Santos. Sö que mais uma vez o lance foi anulado por impedimento, desta vez no início da jogada.

Os donos da casa seguiram com a pressão e chegaram ao gol aos 17 minutos. Primeiro, Savarino finalizou para grande defesa de Marcos Felipe. No rebote, Marlon Freitas chutou e a bola chegou em Jeffinho, que mandou para a rede.

O Botafogo continuou com a postura ofensiva e quase virou aos 22 minutos, com Cuiabano. O lateral aproveitou cruzamento e chutou em cima de Marcos Felipe. Ele pegou o rebote, mas mandou longe do gol.

Após um período sem emoção, o Bahia aproveitou contra-ataque para marcar aos 40 minutos. Rafael Ratão foi lançado, passou por John e mandou para a rede.

Nos minutos finais, o Botafogo se lançou ao ataque em busca do empate. No entanto, o Tricolor de Aço se fechou e segurou o resultado para garantir a vitória no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1 X 2 BAHIA



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 5 de maio de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)



Cartões amarelos: Bastos e Alexander Barboza (Botafogo); Kanu e Rezende (Bahia)

GOLS



BOTAFOGO: Jeffinho, aos 17min do segundo tempo



BAHIA: Everaldo, aos 47min do primeiro tempo; Rafael Ratão, aos 40min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Damián Suárez (Alexander Barboza), Bastos, Lucas Halter e Hugo (Cuiabano); Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Júnior Santos, Jeffinho (Diego Hernández) e Luiz Henrique (Romero)



Técnico: Artur Jorge

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (De Pena), Jean Lucas, Thaciano (Rafael Ratão), Everton Ribeiro (Ademir) e Cauly (Biel); Everaldo (Rezende)



Técnico: Rogério Ceni