Benfica perde do Famalicão, e Sporting já garante o título do Português

O Benfica visitou o Famalicão neste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Português. Os donos da casa venceram por 2 a 0, resultado que garantiu o título nacional ao Sporting de maneira antecipada.

Com a derrota, o vice-líder Benfica permanece com 76 pontos e não pode mais alcançar os 84 pontos do Sporting, restando apenas mais duas rodadas para o fim do campeonato. O Famalicão, por sua vez, vai aos 39 pontos e segue na 8ª posição na tabela.

O Benfica volta a campo no próximo domingo, às 14 horas (de Brasília), quando recebe o Arouca. Já o Famalicão visita o Chaves nesta sexta-feira, às 16h15. Os dois jogos são válidos pela 33ª rodada do Campeonato Português.

?? Final da partida

FC Famalicão 2?? - 0?? SL Benfica

? 32° jornada I Liga

?? Puma Rodriguez (71') e Zaydou Youssouf (85') ??? #amordeperdicao #LigaPortugal #FCFSLB #DiadoVilaNova pic.twitter.com/U2HwQOckNS ? Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) May 5, 2024

Ainda no primeiro tempo, as duas equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento.

O Famalicão abriu o placar apenas aos 25 minutos da segunda etapa. Depois de tabelar com Gustavo Sá, José Luis Rodríguez recebeu na ponta direita, cortou para o meio e bateu firme para marcar o primeiro gol do jogo.

Aos 40 minutos, o Benfica saiu jogando errado e Mirko Topic lançou para Youssouf, que saiu na cara do gol e bateu cruzado para sacramentar a vitória do Famalicão e o título do Sporting.