Athletico-PR ganha do Vasco e assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro

O Athletico-PR fez o dever de casa e venceu por 1 a 0 o Vasco, pela quinta rodada do Brasileirão, neste domingo, na Ligga Arena. Erick, na segunda etapa, fez o gol da vitória do Furacão.

Com o resultado, os paranaenses assumiram a ponta provisória do Campeonato Brasileiro, com dez pontos. Já os cariocas seguem com apenas três, na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Vitória, em São Januário. No mesmo dia, o Athletico encara o Palmeiras, em São Paulo.

O jogo

O Athletico começou a partida pressionando o Vasco. Logo aos dois minutos, Canobbio recebeu passe na área e chutou com perigo. Em seguida, foi a vez de Pablo errar o alvo por pouco. Já aos dez, Erick aproveitou cruzamento e cabeceou na trave.

Quando o time carioca conseguia sair da pressão acabou ficando com um jogador a menos, aos 15 minutos. Hugo Moura errou recuo e fez falta em Zapelli. Como era o último homem, acabou expulso de forma direta. Na cobrança de falta, Pablo mandou no travessão.

A pressão do Athletico-PR continuou e os donos da casa quase marcaram aos 22 minutos. Pablo cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e bateu na trave. Só que aos 25, os paranaenses chegaram ao gol. Erick aproveitou cruzamento rasteiro e empurrou para a rede.

Depois do gol, os donos da casa mantiveram a posse de bola, mas diminuíram o ritmo. O Furacão rondava a área, mas parava na marcação carioca. Do outro lado, o Vasco só chegava ao ataque em lances de bola parada.

Nos minutos finais, o Athletico-PR voltou a criar boas chances. Erick cabeceou duas vezes com perigo. Já Cuello finalizou em cima de Léo Jardim. Com isso, os paranaenses mantiveram a vantagem mínima no intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa quase marcaram logo com um minuto. Zapelli arriscou de fora da área e acertou a trave. O Vasco criou suas primeiras oportunidades na partida em seguida. Primeiro, David ficou com a bola após bate e rebate, mas chutou mal. Depois, Paulo Henrique foi lançado na área e finalizou em cima de Bento.

Após os sustos, o Athletico-PR voltou a chegar com qualidade. Cuello chutou da entrada da área e parou em boa defesa de Léo Jardim. Mesmo assim, o Vasco seguiu corajoso em campo e balançou a rede com Vegetti. Sö que o lance foi anulado por impedimento do atacante.

O confronto seguiu aberto. O Furacão pecava nas finalizações, enquanto que o Vasco seguia buscando o empate, mas sem levar perigo. O panorama do jogo continuou igual na parte final e os paranaenses confirmaram mais um bom resultado em casa no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO 1 X 0 VASCO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: Domingo, 5 de maio de 2024



Horário: 16h00 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA-Fifa) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Fernandinho (Athletico)



Cartão vermelho: Hugo Moura (Vasco)

GOL

ATHLETICO-PR: Erick, aos 25min do primeiro tempo

ATHLETICO-PR: Bento, Leo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick, Zapelli (Alex Santana) e Cuello (Nikão); Canobbio (Julimar) e Pablo (Mastriani)



Técnico: Cuca

VASCO: Léo Jardim, PH (Clayton), Maicon, Léo e Lucas Pitón; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Galdames; Rossi (João Victor), David (Adson) e Vegetti (Erick Marcus)



Técnico: Rafael Paiva