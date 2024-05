Árbitro coloca na súmula arremesso de objeto após o empate entre Corinthians e Fortaleza

Na súmula, o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) relatou um arremesso de um cigarro eletrônico após o fim do empate sem gols entre Corinthians e Fortaleza, pela quinta rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

"Ao término da partida foi arremessado em direção a equipe de arbitragem, um cigarro eletrônico não atingindo ninguém. Vindo de onde se encontrava os torcedores do Corinthians", escreveu o juiz mineiro.

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no artigo 13, a punição para esse tipo de situação pode variar entre R$100 e R$100 mil. Ainda pode haver um agravante dependendo do objeto atirado.

Um inciso do artigo, contudo, relata que a identificação dos autores do ocorrido com a apresentação para autoridade policial e formulação de um boletim de ocorrência contemporâneo ao evento exime o clube da responsabilidade, com outros meios de prova suficientes sendo considerados.

Agora, o Corinthians foca no confronto contra o Nacional-PAR pela quarta rodada da Sul-Americana. A bola vai rolar às 19h (de Brasília) dessa terça-feira, no Defensores del Chaco.