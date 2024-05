São Paulo sofre gol após três jogos e encerra maior série em 2024

Com a saída do técnico Thiago Carpini, o São Paulo voltou a vencer e convencer o torcedor. Um dos motivos para isso é a melhora no sistema defensivo.

Contra Atlético-GO (3 a 0), Barcelona-EQU (2 a 0) e Palmeiras (0 a 0), a defesa não foi vazada, superando a sequência no começo do ano frente ao Palmeiras (0 a 0) e ao Água Santa (3 a 0). A série, porém, foi interrompida na vitória contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.

Aos 35 minutos, Wender acertou belo chute e abriu o marcador para os mandantes. Juan (2x) e Luiz Gustavo, contudo, marcaram e garantiram a vitória de virada do São Paulo.

Apesar do fim da sequência, o São Paulo, com um a mais, se mostrou sólido defensivamente. Assim, o gol sofrido não deve servir como sinal de alerta.

Há quatro jogos sem perder, o Tricolor quer ampliar essa série contra o Vitória, pela quinta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) desse domingo, no Barradão.