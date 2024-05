Real Madrid x Cádiz: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Cádiz entram em campo neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Caso vença o jogo, e o Barcelona tropece, os donos da casa se consagram campeões do torneio.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+ transmitem o duelo.

CLASSIFICAÇÃO

Real Madrid - 84 pontos em 33 jogos (26V, 6E e 1D) - líder

Cádiz - 26 pontos em 33 jogos (4V, 14E e 15D) - 18º colocado

ESCALAÇÕES

Real Madrid

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernández e Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos (Modric) e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Júnior

Técnico: Carlo Ancelotti.

Cádiz

Ledesma; Carcelén, Javi Hernández, Chust e Zaldua; Navarro, Alcaraz, Fali Jiménez e Chris Ramos; Alex Fernandez e Juanmi

Técnico: Mauricio Pellegrino.

ARBITRAGEM

Javier Iglesias Villanueva comanda a arbitragem, acompanhado dos assistentes Ricardo De Burgos Bengoetxea e Eduardo Prieto Iglesias.