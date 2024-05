Jogadores atacam sinalizadores na própria torcida de clube do Grupo City

Durante partida válida pela 2ª divisão francesa, torcedores do Troyes, irritados com o empate sofrido diante do Valenciennes, jogaram sinalizadores no gramado. Em resposta, alguns jogadores do clube, que faz parte do Grupo City, contra-atacaram e atiraram os sinalizadores de volta na própria torcida.

O que aconteceu

O Valenciennes já está rebaixado para a 3ª divisão, enquanto o Troyes ainda luta pela permanência e uma vitória seria fundamental.

No minutos finais da partida entre Troyes e Valenciennes, quando o placar estava em 1 a 1, torcedores do Troyes atiraram sinalizadores no campo, paralisando o jogo.

A paralisação também enervou alguns jogadores do Troyes, que pegaram alguns sinalizadores e iniciaram um confronto contra a própria torcida.

Diante da confusão, o árbitro decidiu por suspender a partida antes dos 45 minutos do segundo tempo.

Além do Troyes, o Grupo City, que também detém o controle do Manchester City, comanda diversas equipes de futebol no mundo, inclusive o Bahia.