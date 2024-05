Corrida de cavalo e UFC Rio: a jornada dupla de Charles do Bronxs

Do UOL, no

Charles do Bronxs está no Rio de Janeiro para acompanhar o UFC 301, que acontece hoje (4), na Barra da Tijuca. Antes de chegar à Farmasi Arena, porém, o lutador vai colocar em prática uma outra paixão: a corrida de cavalos.

Do Bronxs é fã da raça American Trotter. Também conhecida por Standardbred ou American Standard, é uma raça americana famosa "por sua habilidade em corridas de arreios, onde competem em um trote ou ritmo", de acordo com o "Portal Cavalus".

O lutador vai participar de um evento em um haras em Santa Cruz, no Rio. Inicialmente, ele vai marcar presença da parte da manhã até o meio da tarde.

A corrida de cavalo é a minha paixão. Gosto de verdade disso. Não somente de correr, mas do tratamento, tudo que você cuida, tudo o que você faz, o tempo que está ali Charles do Bronxs

Na corrida, o cavalo dispara puxando o "surky", uma espécie de charrete leve. Durante o trajeto, o animal não pode mudar a andadura, ou seja, não pode deixar de trotar.

Charles expõe a paixão por cavalos nas redes sociais. Há diversos registros dele em corridas ou realizando os cuidados dos animais.

O lutador compara a rotina do cavalo à que ele é submetido, como atleta. Do Bronxs ressalta as medidas necessárias tanto de preparação quanto de recuperação após as corridas.

"O cavalo é a mesma coisa do atleta. Do mesmo jeito que eu tenho de acordar cedo para treinar, ele também acorda todo dia para treinar. Do mesmo jeito que faço gelo, cavalo faz gelo. Do mesmo jeito que, depois que eu eu luto, preciso do descanso, ele também Eu faço massagem, ele faz massagem. É muito idêntico tudo que fazemos", ressaltou

Charles participou de evento do UFC na praia de Copacabana na última quinta-feira (2). Ao lado de Alex Poatan, ele atendeu diversos fãs da modalidade com autógrafos e fotos.

Expectativa pelo segundo filho

Ele que vai ser pai de um menino. Ele publicou imagens do chá de revelação nas redes sociais e contou que ele vai se chamar Dominic.

O nascimento está previsto para outubro. O lutador já é pai de Tayla, que nasceu em 2017.