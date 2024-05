Buscas por aulas de tênis aumentam 245% após filme com Zendaya

Nada como um lançamento hollywoodiano, uma grande campanha publicitária e uma estrela adolescente para mexer com os costumes da sociedade. O filme em questão é Rivais (Challengers, no título original), lançado no fim de abril e com a badalada Zendaya (a MJ dos últimos filmes do Homem-Aranha) no papel principal.

A película conta a história de Tashi, uma antiga promessa do tênis que se torneou treinadora e fez de seu marido um campeão. No entanto, durante uma fase ruim, ele precisa enfrentar seu ex-melhor amigo e também ex-namorado de Tashi. Elementos de triângulo amoroso, competição, personagens interessantes... Dá para entender por que o interesse por "Rivais" é muito maior do que apenas fãs de tênis.

O filme foi bem recebido pela crítica e pelo público - o que inclui até os exigentes fãs de tênis. No IMDb, Rivais tem avaliação 7,8 até agora, o que é muito acima da média do site, chegando perto até de ganhadores do Oscar, como Oppenheimer (8,3). No Rotten Tomatoes, a película tem 89% nas análises dos críticos. O mais curioso e possível efeito do filme é que, segundo uma análise da consultoria americana Venture Smarter, buscas no Google por "adult tennis lessons" ("aulas de tênis para adultos", em inglês) aumentaram em 245% em todo o mundo desde o dia 26 de abril, data do lançamento de Rivais.

O filme estava previsto para chegar aos cinemas em agosto do ano passado, coincidindo com o começo do US Open, mas acabou adiado. Desde então, Zendaya fez aparições em torneios profissionais como os Masters 1000 de Indian Wells e Monte Carlo. O filme arrecadou US$ 15 milhões no fim de semana de abertura somando as bilheterias de Estados Unidos e Canadá. No mundo todo, a receita bruta do filme já chega a US$ 32 milhões.