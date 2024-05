Aldo volta ao UFC e esquece rivalidade com McGregor: 'Torço sempre por ele'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após mais de um ano e meio, José Aldo está de volta ao octógono neste sábado (4), no UFC Rio, contra o americano Jonathan Martínez, para aquela que pode ser sua despedida da organização. Figura lendária e pertencente ao Hall da Fama, o brasileiro vive em paz, realizado e deixa qualquer tipo de polêmica para trás, até mesmo sua histórica rivalidade com o algoz Conor McGregor.

Em entrevista ao UOL, o manauara demonstrou carinho pelo irlandês e garantiu que está sempre na torcida por seu ex-rival:

Vitórias e derrotas fazem parte. Acho que ele teve o mérito dele, chegou e me venceu, então não tenho problema quanto a isso. Acho que a única coisa que eu queria na época era uma revanche, mas ele subiu de peso, então não é questão de rivalidade. Tenho um carinho muito grande por ele. É um cara que sempre levou a luta ao máximo. Torço sempre por ele. Enquanto estiver lá no alto, sempre vão falar dessa nossa luta. É a mesma coisa que ele sente por mim, hoje em dia, na questão de torcer. Sempre quando ele entra na luta, ou qualquer coisa que ele faça, estarei na torcida por ele também.

José Aldo, ao UOL

Aldo não confirma despedida

Aldo cumprirá sua última luta do atual contrato com o UFC. Porém, embora já tenha insinuado várias vezes sobre o desejo de migrar para o boxe de vez, o brasileiro não crava que seu duelo deste sábado (4) será seu adeus na organização:

Primeiramente, meu plano é fazer essa luta, depois disso eu vejo como vou estar, onde posso me colocar. No começo da conversa tive a possiblidade de renovar, mas prefiro fazer por partes. Não estou pensando em dinheiro, quero lutar bem para ter uma noção onde estou.

José Aldo

Vai pular na galera novamente?

Uma das cenas mais emblemáticas da trajetória de Aldo foi quando, literalmente, foi para os braços da galera após vencer Chad Mendes, em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, feito que o manteve com o cinturão e o ajudou a ganhar o apelido de "Rei do Rio" e "Campeão do Povo".

Bem-humorado, ele fez mistério se irá repetir a cena neste sábado. Isso porque este tipo de atitude gera uma multa em seu contrato, como aconteceu naquela ocasião.

Não posso falar o que eu vou fazer porque os seguranças já estão em cima e é difícil para caraca se desvencilhar [risos]. Eles ficam em volta, quando chego perto da grade, já vem a segurança em cima [risos]. Então, calma, vamos manter dentro do sigilo. Vamos ver o que vai acontecer.

José Aldo

Veja outros tópicos

Lenda do MMA, José Aldo volta ao octógono no UFC Rio Imagem: Divulgação / UFC

O que esperar de Aldo neste sábado?: "Todo mundo pode esperar a melhor versão do Aldo. Acho que o que mudou foi pelo fato de estar muito mais preparado na parte de pé, principalmente boxeando muito bem. Esse tempo que tirei para treinar boxe me deixou muito mais focado em cima disso. Então, podem esperar sempre a agressividade lá em cima, pois é assim que o Aldo é".

Inspiração para Pantoja e as novas gerações: "Representa muito para mim. Tem uma responsabilidade muito grande eu estar vivendo isso. No último evento que estava competindo, todo mundo vinha conversar comigo e falava sobre isso, que se inspirou na minha história. O Pantoja é um cara que a gente sempre conversou na academia. Ele passou um tempo treinando lá com a gente, então trocávamos bastante ideia e ele falava que era meu fã, do mesmo jeito que hoje eu sou fã dele. Então, fico muito feliz que eu possa ter ajudado ele e espero que ele continue esse legado, que possa se tornar cada vez mais campeão".

Ídolo dos lutadores e fã de Zico: "É muito engraçado, né? Quando me tornei campeão, vários jogadores de futebol vinham falar que eram meus fãs e eu falei: 'não, cara, eu que sou teu fã [risos]'. Para mim o Zico é um cara especial para caraca. Tenho uma inspiração muito grande pela pessoa Zico. Não só pelo ícone dentro do futebol, mas sim pela pessoa que ele representa, o carinho que ele tem com todo mundo, a maneira como ele trata todos. Foram inspirações assim que me fizeram ser o José Aldo. E a mesma coisa tento passar para o outro lado, com Pantoja e outros que falam comigo. Tento passar sempre o melhor para eles".

Adversário vai tremer com o "uh, vai morrer"?: "Com certeza, né? Acho que você olhar para o outro lado e ver um grande nome, treme sim, principalmente com a pressão da torcida, é muito maior do que você imagina. Uma coisa é estar na sua casa, relaxado, sem nada. Outra é estar frente a frente ali, sentindo essa energia. Então, treme sim, pode ter certeza".

Apelido de Rei do Rio: "Cara, eu gostei bastante. Quando entrei, todo mundo me chamava de Scarface. E do nada virei o Rei do Rio. Então, fico muito feliz quanto a isso. Vou carregar esse apelido. Na época, lembro que me fantasiei de rei também. Botei a coroa e tudo. Fico bem feliz quanto a isso".