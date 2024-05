"Movimento Sócrates" pretende manter vivos os valores do ídolo brasileiro

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Dr. Sócrates, será lembrado ao longo do ano com um duplo objetivo: aqueles que o viram em campo poderão recordar sua carreira, já as novas gerações, que não tiveram essa oportunidade, serão apresentadas a um homem que foi um dos maiores craques do Brasil, dentro e fora dos campos de futebol.

O "Movimento Sócrates" começa apresentando uma marca oficial e ativando um perfil no Instagram e TikTok(@socratesbrasileiro). Todo o planejamento e criação dos perfis foram feitos pela agência On The Nose. Está planejada também uma exposição chamada: "Um oito que é ímpar. Sócrates, um brasileiro ímpar" ainda sem data e local definido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sócrates Brasileiro (@socratesbrasileiro)

No segundo semestre está previsto o lançamento de um documentário sobre a vida de Sócrates, produzido pela Globoplay e dirigido por Walter Salles. A ideia é que também no mesmo período, o Movimento Sócrates apresente algumas camisas em collab com uma marca esportiva.

"Queremos trazer um pouco do exemplo e valores que o Sócrates carregou durante toda sua vida e que ficaram como marca para todas as gerações: a liberdade e justiça social fora de campo e a arte dentro dele. Justamente por isso, entendemos que temos que falar com vários públicos em canais diferentes e com linguagens adequadas", afirmou Gustavo Vieira de Oliveira, filho do Dr. Sócrates.

"Começaremos pelas redes sociais, através de um conteúdo relevante e de qualidade, para mostrar quem foi o Sócrates dentro de campo, suas grandes jogadas e seu talento incomparável, mas, principalmente, quem foi Sócrates na sua forma de pensar e o legado de suas manifestações políticas e sociais." concluiu André Barros, fundador da On The Nose.