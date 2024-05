Atlético-MG tem maior invencibilidade entre clubes das Séries A, B e C

Após a vitória sobre o Sport Recife por 2 a 0 na última terça-feira (30) pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro confirmou a a maior série invicta entre clubes da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro.

Com o início da era Gabriel Milito no Atlético, o clube jogou 10 jogos, vencendo sete e empatando três, além de conquistar o título estadual e iniciar a Copa Libertadores de maneira invicta.

??? Com a vitória diante do Sport, pela Copa do Brasil, o #Galo alcançou a maior sequência invicta do país entre Clubes da Série A! Considerando todas as divisões, o Alvinegro fica atrás apenas de um Clube! ? Saiba mais: https://t.co/g7qTTfKI9w pic.twitter.com/x7kos9XMYl ? Atlético (@Atletico) May 2, 2024

A equipe mineira só fica atrás do Sousa, da Paraíba, que está na Série D e conta com 11 jogos de invencibilidade, o que perdurou depois do empate contra o Bragantino no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A próxima partida do Atlético é no sábado (4) contra o Fluminense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Sousa enfrenta o Treze, de Campina Grande, pela Série D.