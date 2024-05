Palmeiras deixa de usar Morumbis em algumas postagens e incomoda São Paulo

O Palmeiras não utilizou o naming rights do estádio do São Paulo em suas artes para o Choque-Rei e incomodou o Tricolor paulista.

O que aconteceu

O Verdão postou as artes de jogo e a escalação escrevendo apenas "Morumbi", omitindo o naming rights. O nome MorumBis foi utilizado em algumas postagens, mas esquecido em outras.

O UOL apurou que o São Paulo ficou incomodado com a atitude do rival. O assunto rondou a área de imprensa na noite após o clássico e também foi assunto nos corredores do MorumBIS no dia seguinte.

Pessoas dentro do Tricolor afirmam que existe um acordo de cavalheiros entre os clubes para uso dos naming rights em postagens. O São Paulo, por sua vez, utiliza Allianz Parque em todos os materiais de imprensa ou postagens.

Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor!



?? Palmeiras x São Paulo

Allianz Parque

São Paulo (SP)

? 20h

Brasileirão (29ª rodada)



Premiere

SPFC Play#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/n98KDUSDmW ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2023

Pessoas do Verdão mostraram desconhecer tal acordo ao serem questionadas pela reportagem. O UOL falou com outros dois clubes paulistas que também não confirmaram o acordo de cavalheiros, mas afirmaram utilizar todos os naming rights por 'bom senso'

Desde o anúncio, o São Paulo monitora a utilização do naming rights MorumBis na imprensa e redes sociais. O clube viu como boa a aceitação, mas já naquela época tinha se preparado para cobrar quem não fizesse uso.

O Verdão, por sua vez, afirma que os conteúdos produzidos para o Choque-Rei por eles usaram tanto Morumbi quanto Morumbis. Em algumas publicações do X — antigo Twitter — o Palmeiras usou Morumbis, mas a grande maioria dos materiais são usando Morumbi.

Sorriso no rosto de quem sabe que amanhã tem Palmeiras em campo



São Paulo

Morumbis

? 20h#AvantiPalestra pic.twitter.com/7RwIp1L764 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 28, 2024

Os dois clubes foram procurados pela reportagem, mas preferiram não se manifestar oficialmente.