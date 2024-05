Gabigol celebra volta aos gramados pelo Flamengo: "Me senti muito bem"

O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã , e ficou em vantagem no confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Gabigol celebrou a volta aos gramados.

"Me senti muito bem. Os treinos em casa foram muito bons, mas o ritmo de jogo ainda é diferente. Agora é melhorar e ficar 150%. Os fatos estão aí. Acho que tudo será definido", disse.

Gabigol voltou aos gramados após obter um efeito suspensivo no Conselho Arbitral do Esporte. O jogador foi acusado de tentar fraudar um exame antidoping.

A atuação da equipe foi criticada pela torcida, que vaiou os jogadores nos minutos finais e após o jogo. No entanto, o retorno de Gabigol foi uma boa notícia na noite desta quarta-feira.

Matías Viña tabelou pela esquerda com Bruno Henrique e cruzou na área. Pedro, de cabeça, fez o gol da vitória do Mengão.

Assistência da Partida apresentada por Assist Card, o seguro viagem oficial do Flamengo. #AssistCardFla #AssistFla @assistcard pic.twitter.com/2FtFrKQV4m ? Flamengo (@Flamengo) May 2, 2024

O atacante elogiou a atuação da equipe, mas admitiu que o Flamengo precisa melhorar no setor ofensivo.

"Acho que fizemos um bom jogo. Criamos oportunidades, mas precisamos criar mais. Temos que nos aproximar para criar mais lances de gol. Vamos trabalhar e vamos melhorar", declarou Gabigol.

O Flamengo volta a enfrentar o Amazonas no dia 22 de maio, em Manaus. Os rubro-negros vão a campo com a vantagem do empate para seguir na Copa do Brasil.