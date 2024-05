Atacante arrisca de muito longe e faz golaço na Copa do Brasil; veja

Junnior Batata, atacante do Sousa-PB, garantiu o empate da equipe dele com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, com um golaço de falta.

Na tela, os gols da noite! 🔥



A rede balançou duas vezes no Marizão: Luan Cândido Junnior Batata foram os felizardos da partida. Tudo igual na ida entre @SousaEC91 🆚 @RedBullBraga.#CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/o0sP1ANlhT -- Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 1, 2024

O que aconteceu

Chute esperado, mas indefensável. Cleiton, goleiro do Bragantino, armou a barreira e esperou o arremate, já que apenas Junnior estava posicionado para a cobrança - e com muita distância da bola. Mesmo assim, o arqueiro não pôde fazer nada diante da potência e da precisão da cobrança.

Empate com um a menos e na reta final do jogo. O lance aconteceu aos 37 minutos da segunda etapa, quando o Bragantino vencia por 1 a 0 e tinha um homem a mais - Jackson foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo.

Confronto será definido em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino e Sousa voltam a se enfrentar apenas no dia 22 de maio, no Nabi Abi Chedid, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Sousa-PB, que está na Série D do Brasileiro, eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil. O time também é o atual campeão paraibano.