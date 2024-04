Vini Jr. valoriza empate na Alemanha e quer "entrar para a história" do Real Madrid

Nesta terça-feira, o Real Madrid empatou com o Bayern por 2 a 2 pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. O destaque do resultado foi Vini Jr., responsável por anotar os dois gols da equipe.

Após o confronto, o camisa 7 celebrou os tentos marcados e destacou a importância do empate conquistado na Alemanha.

"Muito feliz com os gols de hoje e com a atuação da equipe. A gente sempre fala no vestiário que o importante nessa competição é não perder. Então, hoje não perdemos, empatamos. No segundo tempo, jogamos mal e temos que melhorar para a volta. O jogo em casa é completamente diferente, com a nossa torcida, junto com o apoio de nossos familiares. Temos que entrar concentrados para ir a Londres", disse o jogador à TNT Sports.

Com os tentos, Vini Jr. chegou ao seu quinto gol nesta edição da Liga dos Campeões. O brasileiro está na busca pelo bicampeonato da competição e sonha em conquistar novas marcas pelo Real Madrid.

"Fico muito feliz de seguir evoluindo, de seguir fazendo gols importantes com essa camisa, a maior do mundo. Então, tenho que seguir pouco a pouco, porque estou apenas começando. Quero fazer muitos mais gols e entrar para a história desse clube", completou.

Outro brasileiro destaque na partida foi Rodrygo. O ex-atacante do Santos sofreu o pênalti convertido por Vini Jr. no segundo tempo.

"Era um momento que eu estava jogando mais pelo lado direito e pensei vou mais para o lado esquerdo. Vini me achou, eu estava girando e ele (Kim Mim Jae) me tocou e eu sofri a falta", contou o jovem atacante.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Em caso de empate no agregado, o jogo vai para prorrogação e se necessário pênaltis.