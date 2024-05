Ídolo do Cruzeiro quer Gabigol após venda da SAF: 'Portas sempre abertas'

O ex-atacante Marcelo Moreno sugeriu a contratação de Gabigol com a mudança no comando da SAF do Cruzeiro de Ronaldo para o bilionário Pedro Lourenço.

O que aconteceu

O ídolo cruzeirense afirmou que contrataria o jogador de 27 anos para a Raposa "se tivesse o poder". A declaração foi feita em entrevista ao 'Zona Mista do Hernan', programa do UOL.

Ele disse que o Cruzeiro, após ser adquirido por Pedrinho, vai comprar jogadores "no nível" de Gabigol. "Pedro Lourenço pode comprar qualquer jogador do Brasil, depende do jogador querer ir também", ponderou. Segundo o ex-atacante, a Raposa já tinha interesse no atleta durante a gestão de Ronaldo.

Marcelo Moreno acrescentou que as portas do clube estarão abertas se o atacante quiser sair do Flamengo. O jogador, que conseguiu efeito suspensivo e foi liberado para voltar a jogar, tem contrato com o Rubro-Negro até o final de dezembro e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano.

Se eu se tivesse o poder, contrataria o Gabigol para o Cruzeiro. Que time grande não vai ter interesse nele? É um cara que não faz menos de 20 gols em uma temporada. Se ele fizer 20 gols em uma temporada, meu time com certeza vai brigar por alguma coisa. Se ficar livre, é uma contratação muito importante para qualquer time do Brasil. Marcelo Moreno, no Zona Mista do Hernan

Interesse, quem não vai ter no Gabigol? Sei que Cruzeiro já tinha antes, e agora, com dinheiro... O Cruzeiro vai contratar jogadores no nível do Gabigol. Se tiver disposto a sair do Flamengo, as portas do Cruzeiro vão estar abertas para um goleador como ele. Tem tudo para ser feliz lá.

O que mais Marcelo Moreno disse

Importante dentro de campo: "Eu adoro o Gabigol como atleta, ele tem uma personalidade muito forte dentro de campo. Fora dele não me importa muito, dentro de campo os números de ele são incríveis, o que ele fez pelo Flamengo também. Para o Cruzeiro, seria um jogador muito importante para fazer um elenco bem forte".

Vontade do jogador: "Tem que saber o interesse do atleta. Se quer ficar no Flamengo, se quer ganhar títulos por outros clubes, qual a aspiração dele. A gente tem muita amizade no Cruzeiro, algumas coisas podemos falar, outras não".