Fortaleza x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Fortaleza e Vasco se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O duelo, que abre a disputa por uma vaga nas oitavas do mata-mata nacional, será disputado na Arena Castelão, na capital cearense. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Por parte do Fortaleza, a equipe aparece na 11ª posição na Série A, com uma vitória e dois empates. Na Sul-Americana, o Tricolor do Pici é líder do grupo D com 100% de aproveitamento em três jogos. Na última quinta-feira, goleou em casa o Boca Juniors-ARG por 4 a 2.

Por parte do Vasco, o clube, que retornou à zona de rebaixamento após a quarta rodada do Brasileirão, demitiu o técnico Ramón Díaz após a goleada sofrida pelo Criciúma, em pleno São Januário. Assim, Rafael Paiva, treinador do sub-20, assumiu interinamente e estará na área técnica na Arena Castelão.

Por fim, na Copa do Brasil, as duas equipes tiveram dificuldades na segunda fase e avançaram em disputas de pênaltis. O Vasco superou o Água Santa-SP por 4 a 1 após um empate dramático por 3 a 3 no tempo normal, em São Januário. Também jogando em casa, o Fortaleza ficou num empate contra o Retrô-PE e se classificou ao vencer por 3 a 2 nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA-CE X VASCO-RJ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: Quarta-feira, 1 de maio de 2024



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Kervin Andrade; Marinho, Moisés (Breno Lopes) e Renato Kayzer



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon (Medel), Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Galdames; David e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva (Interino)