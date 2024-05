Fora de casa, Grêmio empata com Operário-PR pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio visitou o Operário-PR no Estádio Germano Krüger e empatou sem gols.

Assim, com a igualdade, o jogo de volta fica em aberto, já que em caso de um novo empate, a decisão irá para os pênaltis. Na fase anterior, o Operário eliminou o Vila Nova-MG. Já o Grêmio já entrou na fase atual. Por fim, o novo confronto entre os dois acontece no próximo dia 22 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Fim de Jogo: Operário 0x0 #Grêmio

Ficou tudo igual em nossa primeira partida na #CopaDoBrasil2024! No próximo dia 22, a disputa pela vaga nas oitavas de final da competição será na Arena, do teu lado. #OPExGRE ?? ?????????? pic.twitter.com/Wt0j6qkMTs ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 1, 2024

O tricolor gaúcho retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Criciúma, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Já o Operário joga contra o Vila Nova, neste sábado, pela terceira rodada da Série B. O jogo acontece às 18h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.