Flamengo x Amazonas: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Sob pressão após duas derrotas consecutivas, as primeiras da temporada, o Flamengo estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira. O adversário do Rubro-Negro será o Amazonas-AM, atual campeão da Série C. O primeiro jogo da disputa por uma vaga nas oitavas de final do mata-mata será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Até então invicto em 2024, o Flamengo sofreu sua primeira derrota do ano na última quarta-feira, para o Bolívar-BOL, na altitude de La Paz, pela Copa Libertadores. Na sequência, a equipe do técnico Tite foi novamente superada, dessa vez para o Botafogo, no último domingo, em duelo da quarta rodada do Brasileirão.

Para a partida desta quarta, o meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha estão vetados por problemas musculares. Já o volante Erick Pulgar apresenta uma fratura por estresse no tornozelo esquerdo e deve ser ausência por algumas semanas.

Além das mudanças forçadas pelas lesões, o técnico Tite pode optar por dar descanso a alguns atletas e colocar em campo algumas outras opções do elenco, como os zagueiros Léo Ortiz e David Luiz, e o meia Gerson. Outra novidade deve ser a presença de Gabigol no banco de reservas. O atacante obteve um efeito suspensivo em sua condenação por tentativa de fraude em um exame antidoping e deve ser relacionado para a partida.

Por parte de Amazonas, a equipe, treinada pelo conhecido Adilson Batista, não vem repetindo em 2024 o desempenho que a levou ao título da Série C. Eliminada no Estadual e na Copa Verde, sofreu uma derrota em casa para o Sport-PE na estreia na Série B e empatou com o CRB-AL na segunda rodada. Assim, soma quatro jogos sem vitórias (três derrotas e um empate).

Por fim, para chegar à terceira fase, o Amazonas superou o Independente-AP e o Maringá-PR, com vitórias por 1 a 0, fora de casa.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X AMAZONAS-AM

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 1 de maio de 2024



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)



Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)



VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro



Técnico: Tite

AMAZONAS: Edson Mardden, Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Guilherme Xavier e Matheusinho; William Barbio, Sassá e Matheus Serafim



Técnico: Adilson Batista